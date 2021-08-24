İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4174
  • EURO
    9,8862
  • ALTIN
    488.234
  • BIST100
    1468.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli
Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 'Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.'

24 Ağustos 2021 Salı 16:47 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:49
ABONE OL

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: "Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.