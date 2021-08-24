Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli

24 Ağustos 2021 Salı 16:47 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:49

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: "Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var."