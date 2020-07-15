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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimin yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. 

Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı. 

Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının elindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.

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