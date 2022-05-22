Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Asamble kapsamında ikili görüşmelerde bulunan Bakan Koca, ilk olarak Cezayirli mevkidaşı Dr. Abdurrahman bin Bozid ile bir araya geldi.

Koca, Cezayirli mevkidaşı Abdurrahman'a, sağlık alanında iki ülkenin faaliyetlerini yakından takip etmek üzere Türk ve Cezayir Sağlık Bakanlıkları arasında Ortak Çalışma Grubu oluşturma teklifinde bulundu.

Bakan Abdurrahman ise Türkiye'nin Cezayir'deki sağlık yatırımlarından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Cezayir'de uluslararası hasta tedavisine ihtiyaç duyan hastaların Türk hastanelerine eskisinden daha fazla gönderildiğini dile getirdi.

Türkiye'deki sağlık altyapısının çok ileri seviyede olduğunun altını çizen ve Türkiye ile Ortak Çalışma Grubu teklifini olumlu karşılayan Abdurrahman, Bakan Koca'yı ülkesine resmi ziyarete davet etti.

Bakan Koca daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Bezhod Musayev ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile ikili görüşmede bulundu.

Özbek ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşmesinde Koca, her iki ülkede düzenlenmesi planlanan Ortak Sağlık İş Forumu ile ilgili istişarede bulundu.

Koca, yarın Dünya Sağlık Asamble'sinin ikinci gününde genel kurula hitap edecek.

Bu yıl "Barış için Sağlık, Sağlık için Barış" sloganıyla 75'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde Kovid-19 sonrası yeni küresel salgınlara hazırlık, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki sağlık altyapısına etkileri ve DSÖ'nün başlattığı Küresel Sağlık için Barış Girişimi projesi masaya yatırılacak.

Asamblede DSÖ'nün yeni direktörü de seçilecek.