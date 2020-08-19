Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor! Yeni vaka sayısında artış sürüyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:18 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:37

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Salgınla ilgili bilgilemede artık bir yeterlilik elde ettiğimize inanıyorum. Bu sebeple buluşmalarımızı eski sıklıkla yapmıyoruz.

- Sürecin yönetiminde ne denli önemli olduğunu bildiğimiz Bilim Kurulu toplantılarımız devam ediyor.

- Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. 1 Temmuz'da hasta sayımız 1192 idi. Bu sayı dün 1263 olarak gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır. Artışlar yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmamalıdır.

- 12 Haziran'da yeni hasta sayısının 1592 olduğunu güç birliğine bunun altına çektiğimizi unutmayın. Gereken başarıda ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman vuku bulacak artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar, alacağımız yara büyür. Sizleri dirayetli, inançlı olmaya davet ediyorum. Yarınlara bakmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Bundan kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin mücadelesine başarısızlık neticesini etiketlemeye çalışan varsa salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

- Önemli olan mücadalede istikrardır. Koronavirüse karşı geldiğimiz noktayı özetlemeye çalışayım. Günlük tabloda test sayısı, yeni hasta sayısı, ağır hasta sayısı başlıklarda öne çıkan üçüdür.

- Test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleştirdi, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik hastalığı olmayan kişiler evlerinde izole olarak istirahat edip tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle birinci, üçüncü, yedinci, ondördüncü günlerde irtibat kurmaktadır.

- Önümüzdeki günlerde hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Türkiye hastaların Kovid19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. Tedaviye erişim kolaylaşmıştır. Riskli gelişmelerin önü alınmaktadır. İlaç tedavilerinde sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz.

- Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Bu gruptaki hastalarımız kronik hastalığı olanlarla büyüklerimizden oluşmaktadır. En üzücü sonuçları bu hasta gruplarında görmekteyiz. Tedavileri gerçekten büyük güçlüklerle gerçekleşiyor. Vaka tablosunda her gün karşımıza çıkan vefat sayılarının arkasında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var.

- Kontrollü sosyal hayatın üç basit kuralı olan maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz. Ağır hasta sayılarını, vefat sayılarını azaltıyoruz.

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kGeQRyem79 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

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