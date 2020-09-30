Bakan Koca'dan aşı müjdesi: Tünelin ucunda ışık göründü

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonrasında yaptığı basın toplantısında, "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her vaka hasta değildir. Pozitif çıkanlarda semptom göstermeyenler var. Ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor.

Koca: "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor."

Sağlık Bakanı Koca: “Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur.”

Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin."

Bakan Koca: "Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılmaktadır."

Sağlık Bakanı Koca: "Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur."

Bakan Koca: "TÜİK verilerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir."

Bakan Koca: "Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum."

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü."

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