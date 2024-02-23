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  • Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Doktorlar için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Doktorlar için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Doktorlar için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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