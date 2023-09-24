Sağlık Bakanı Koca: Grip aşısı uygulaması başladı

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Grip Aşısı uygulaması başladı... Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim.
GRİP AŞISI UYGULAMASI BAŞLADI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2023
Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık...