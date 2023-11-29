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Sağlık Bakanı Koca ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

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