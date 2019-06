Sağlık Bakanı Koca: Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün hızla gelişen sağlık sistemimizde her hastanemiz Kızılay güvencesi altında hizmet vermekte, kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır' dedi.