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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Koca, 'Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz.' dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:32 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Koronavirüs tedbirlerine uyarak Kovid-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz.

Sağlık Bakanı Koca, “Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır

Koca: "(Kovid-19) Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz."

Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz."

Bakan Koca: "HES korona virüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır."

Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"

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