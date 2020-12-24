Bakan Koca'dan Kovid-19 aşısı için tarih verdi! Yola çıkıyor

24 Aralık 2020 Perşembe 19:22 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:10

Bakan Koca'nın açıklamasına göre Çin aşısı Sinovac, Türk insanında yüzde 91,25 etkili oldu

Bakan Koca: "Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır."

Sağlık Bakanı Koca: Virüs mutasyonla daha hızlı yayılsa da tedbirler en güçlü silahımız. DSÖ'de bu durumun aşıyı etkilemeyeceğini açıkladı.

Koca:"Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."



Sağlık Bakanı Koca: “Günlük vaka sayılarında, Gaziantep’te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir’de yüzde 60, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Trabzon ve Adana yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli yüzde 45 düşüşler sağlandı. İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.”

Bakan Koca: "Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim."

Sağlık Bakanı Koca: “Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’de aşıların olacağını söyledim. Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı.”

Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk."

Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."