Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: Aracı firmaya ilave para verilmemiştir

25 Şubat 2021 Perşembe 19:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:11

Sağlık Bakanı Koca: Aşıya hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamaya başarmış durumdayız.



Bakan Koca: "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi."



Koca: "Yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var."

Koca: "Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır."

Sağlık bakanı Koca: Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak zorundayız. Virüsün kendisi de mutasyona uğramış halide yayılıyor ve koruma yöntemleri hala aynı. Tedbir hala en güçlü silahımız.

Bakan Koca: (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili olarak) Bu dönemde dünyanın aşı savaşı yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve ülkeler arası ticari sır kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz.

Koca: "Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim."

Koca: "(Kovid-19 aşısı) Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz."

Koca: "(Çin aşısı) Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir."

Koca: "Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde ve özellikle ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek, aşının gelişini etkileme çabası içinde olmayalım."

Bakan Koca: Şu an tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz.

Koca: "(Kovid-19) Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde."

Koca: "BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek."

Koca: "Türkiye'de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını söyleyebiliriz."

Bakan Koca: En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bu 52,5 milyon kişinin aşılanması demek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

