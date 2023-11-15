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Sağlık Bakanı Koca Mısır'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca Mısır'da
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Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Bakan Koca ve mevkidaşı, buradan Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek hastaları ziyaret edecek.

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.

İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.

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