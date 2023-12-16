Sağlık Bakanı Koca: Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Deprem bölgesi adına en üzücü tecrübelerimden biri şu oldu, acil ihtiyaçlar için giriştiğimiz işlere göz boyama yaftası vuruldu. "imkansız" diyenlerle, "biz yaparız" diyenler bir kez daha ayrıştı. Felaket üzerinden siyaset yapmayı akıl kabul eder mi? İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Bu sözü açarsanız; devlet, merhamet üzerine kuruludur. Sağlık hizmetinde hastalar arasında ayrım gözetilmez. Bu eşitlik birleştiricidir. Bu birleştiriciliğe zarar verilmemelidir. Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir. Eleştirileri yapıcı olarak görüyor ve kabul ediyoruz.

2023 birçok acıyı ve felaketi yaşadığımız bir yıldı. Buna rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyor olmak, geleceği aydınlatan bir ışık gibiydi. Bu anlamda sorumluluğumuz büyüktür.

6 Şubat sabahı ülkemiz daha önce görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldı. Yıllar boyu sürecek yas içindeyiz. Maddi hasar telafi edilebilir. Ayakta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllarca sürer. Bir kez daha deprem bölgesi halklarına, ülke insanına geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. 2 büyük depremde milletçe kardeşlerimizin yanına koştuk, eşi görülmemiş bir dayanışma gösterdik. Milletimiz devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz elbette oldu. Fakat şu unutmamalı, felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. Şu sözüm yüreğinizde yankınısı bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak acımı içime gömerek yapılması gerekeni yapmaya çalıştım. Birlikte görev yaptığım tüm bakan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."