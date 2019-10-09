Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak.'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak."
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