Sağlık Bakanı Koca: Sigara bırakma poliklinikleriyle 9 yılda 900 bin kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığının küresel bir sorun olduğunu, dünya genelinde günde yaklaşık 20 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün, "MPOWER" adını verdiği tütünle mücadele politikasına uyma konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Koca, tütünle mücadelenin ara verilmeden sürdürülmesi gerektiğini, mücadele zayıfladığında kullanım oranlarının arttığını aktardı.

Sigaranın gençlere bağımsızlık kazanma ve çağdaş yaşam tarzıyla özdeşleştirilerek pazarlandığına işaret eden Koca, nargile için de yine özel ortamlar oluşturularak geleneksel yapıya bağlı kitlenin elde edilmeye çalışıldığını anlattı.

"GENÇLER VE KADINLAR TÜTÜN ENDÜSTRİLERİNİN EN ÖNEMLİ HEDEF KİTLESİ"

Koca, gençler ve kadınların tütün endüstrilerinin en önemli hedef kitlesi olduğuna değinerek, "Bunun nedeni ise gençlerin uzun yıllar müşteri olma, kadınların ise anne olarak çocuklarına rol model olma özelliği taşımasıdır." diye konuştu.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin de bilgi veren Koca, günde bin 500 ekiple 7 gün 24 saat denetim yapıldığını, "ALO 184 İhbar hattı, "Yeşil Dedektör Uygulaması" ve " ALO 171 Sigara Bırakma Hattı"nın da mücadelede etkin rol aldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, 81 ilde 435 sigara bırakma polikliniğinin de hizmet verdiğini vurgulayarak, "Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği veriyoruz. 2010'dan bugüne 900 bin kişiye ücretsiz ilaç sağladık. En son kararnamemizle bu desteğin kesintiye uğramamasını da temin etmiş olduk." dedi.

Sinema ve tiyatro salonları, internet ve topluma açık sosyal ortamlarda tütün ürünlerinin ve görüntülerinin kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan Koca, "Sosyal medyada sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler, günlük hayatın bir parçası gibi yansıtılıyor. Sosyalleşme, özgürleşme veya modernleşme gibi temalarla birlikte sunuluyor. Gençlere yönelik içerikler, özendirici bir algı unsuru olarak paylaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ELEKTRONİK SİGARA VE NARGİLE DE SİGARA KADAR ZARARLI"

Bakan Koca, elektronik sigaraların da tedavi aracı ya da ilaç olarak tasarlanmadığına, içeriğinin geleneksel sigarayla benzer ve kansorejen olduğuna, solunum fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığına işaret etti.

Tütün endüstrisinin, elektronik sigaraya yönelik "daha sağlıklı" algısı oluşturduğunu anlatan Koca, "Söylenildiği gibi sigaradan daha az zararlı bir ürün ya da bir sigara bırakma yöntemi değil. En yüksek kullanım oranı gençlerde ve 18-25 yaş arası grupta. Kullanıcılarının üçte biri daha önce sigara kullanmamış." diye konuştu.

Nargilenin de en az sigara kadar zararlı olduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"İşletmeler nargile ruhsatı alıyorlar ve bu nargilelerde aromatik ürünler içireceklerine dair izin alıyorlar. Sonra nargilelerde tütün ürünü içiriyorlar. Aromalar tehlikeyi maskeliyor. Bu bir kültür haline geldi, tehlikeli olan bu. Daha az zararlı olduğu algısı yanlış. İçindeki nikel, kobalt, kurşun gibi ağır metaller sebebiyle kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri, ağız kanserleri, diş eti hastalıkları, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, depresyon, yüksek tansiyon, parkinson, ülser, bronşit, akciğer rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa yol açıyor. Ortak kullanıldığı zaman tüberküloz, hepatit C, uçuk gibi bulaşıcı enfeksiyonlara sebep oluyor."

"ALO 171 27 MİLYON 162 BİN 744 KİŞİYE DESTEK VERDİ"

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre de 7 gün 24 saat canlı operatörlerle kesintisiz hizmet veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına"na 2010-2018'de başvuran 27 milyon 162 bin 744 kişiye destek sağlandı.

Sigarayı bırakmak isteyen danışanlar, en yakın sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor, Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) ALO 182 üzerinden ya da internet adresi üzerinden sigara bırakma polikliniklerinden randevu alınabiliyor.

İnternet sitesi üzerinden destek almak isteyen kişiler "Alo171.saglik.gov.tr" web adresinden birçok hizmete ulaşabiliyor. Site üzerinden sigara bırakma takvimi oluşturabiliyor, sigaranın bütçeye verdiği yükü hesaplayabiliyor, kararlılık ve bağımlılık testi de uygulayabiliyor. İnternet sitesi üzerinden 3 milyon 511 bin 154 kişi sigara bırakma destek programına katıldı.

Dumansız hava sahası konusunda farkındalık ve bilinçlendirme yaratmak amacıyla 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olarak kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi durumunda vatandaşlar "ALO 184 SABİM", "Yeşil Dedektör" uygulaması ile ihbarda bulunabiliyor.

Ayrıca toplumu, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirmek, yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak için "havanikoru.org" internet sitesi de hizmet veriyor. Site, hizmete açıldığı tarihten 31 Aralık 2018'e kadar 1 milyon 633 bin 111 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bakanlık verilerine göre, bu yılın başından 521 sigara bırakma polikliniğinde, 766 hekim tarafından 2 milyon 283 bin 871 kişiye hizmet sunuldu.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından uygun görülen hastalara ücretsiz temin ediliyor.