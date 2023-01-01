Sağlık Bakanı Koca, yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi.

Burada yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden ve aileleriyle görüşen Koca, sonrasında acil servisi gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Koca, gece yarısından saat 07.00'ye kadar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri ile Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal ve Ümraniye eğitim ve araştırma hastanelerinin acil servislerini dolaştı.

Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan ve hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, Okmeydanı'ndan Seyrantepe'ye geçerken görevden dönen 112 Ambulans ekibiyle de bir süre sohbet etti.