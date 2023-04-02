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Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 22:46 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm, bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açar. Fakat bu kendi halinde dünyaların çok değerli, nadide ve çok narin özellikler barındırdığını bilmemiz gerekir. Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için çalışıyoruz. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde kendi eylem planımız doğrultusunda yürüttüğümüz 20'ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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