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Sağlık Bakanı Koca'dan 35 bin atama müjdesi hakkında heyecanlandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor.' ifadelerini kullandı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan 35 bin atama müjdesi hakkında heyecanlandıran paylaşım
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Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.

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