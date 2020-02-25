Sağlık Bakanından koronavirüs açılaması! Negatif çıktı...

25 Şubat 2020 Salı18:23 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 19:00

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları...

İran ile uçuşlarımız tek taraflı durduruldu, Türkiye'de hastalığa rastlanmadı



Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır

(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık

140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum

İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz

Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi

İçinde riskli yolcu olan bir uçağın inişine izin vermedik. Mücadele ettik ve Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor

Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum

Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.

(İran'dan getirilen yolcuların karantina süresi) Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek Şu an maske sorunu yok. Üreticiler, üretimi arttıracak .