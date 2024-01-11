İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0007
  • EURO
    33,0711
  • ALTIN
    1961.63
  • BIST100
    7909.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca'dan artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin paylaşım
Güncel

Sağlık Bakanı Koca'dan artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek, 'Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin paylaşım
ABONE OL

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." bilgisini verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı.

Surel, hastanede mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi üst solunum yolu hastalıkları kaynaklı yoğunluk bulunduğunu, ancak beklenen bir yoğunluk olması dolayısıyla hastane kapasitesinin bunu eritebildiğini kaydetti.

Acil servislerine başvuran hasta sayısında yıllık ortalamaya bakıldığında artış olmadığını belirten Surel, oransal bakıldığında hasta dağılımında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısında ise artış gözlemlendiğini ifade etti.

Surel, bu hastalarının çoğunun semptomatik tedavi ve istirahatle iyileştiğini, ancak belli bir yaşın üzerinde olan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış bazı kişilerde bu enfeksiyonların ciddiye alınması gerektiğini aktardı.

  • solunum yolu enfeksiyonu
  • bağışıklık sistemi
  • risk grubu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.