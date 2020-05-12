Sağlık Bakanı Koca'dan AVM uyarısı

12 Mayıs 2020 Salı 00:16 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 00:16

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan bugün açılan AVM'lerin önündeki uzun kuyruklara dikkat çekerek, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.

Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım. pic.twitter.com/I9JvtJwECa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020



