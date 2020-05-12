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Sağlık Bakanı Koca'dan AVM uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından AVM'lerle ilgili uyarı yaptı. Koca, 'Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım' dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 00:16 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 00:16
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan bugün açılan AVM'lerin önündeki uzun kuyruklara dikkat çekerek, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.


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