02 Kasım 2020 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 14:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 14 yaşındaki İdil Şirin'in son durumlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu;



Bakan Koca: ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.

BAKAN KOCA'DAN İDİL ŞİRİN PAYLAŞIMI

İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.