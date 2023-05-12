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Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay Defne Devlet Hastanesi paylaşımı: Az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşası devam eden Hatay Defne Devlet Hastanesinin son haline ilişkin video paylaştı.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay Defne Devlet Hastanesi paylaşımı: Az kaldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda inşası süren devlet hastanesinde hastaların teşhisi ve tedavisi için kullanılacak olan ekipmanların yer aldığı dikkat çekti. Videoda bilgi veren Koca, hastanenin 300 yataklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Koca, hastanenin prefabrik ya da geçici olmadığını kaydetti. Koca, hastanenin yüzde 60'a yakın yataklı servislerinin, ameliyathanelerinin, yoğun bakımlarının, laboratuvarlarının ve ana girişinin ağır çelikten yapıldığını dile getirdi. Öte yandan Koca, hastanenin tamamlandığında bütün birimleriyle hizmet vereceğini ve bütün odaların da teknik altyapısı sayesinde ihtiyaç olduğu durumlarda yoğun bakıma dönüşebileceği bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı."

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