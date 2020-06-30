30 Haziran 2020 Salı 15:52 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı asker uğurlaması görüntülerine tepki gösterdi.

Bakan Koca Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.