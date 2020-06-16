Sağlık Bakanı Koca'dan ''maske'' uyarısı

AA 16 Haziran 2020 Salı 11:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:24

Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.