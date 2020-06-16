İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8355
  • EURO
    7,7512
  • ALTIN
    379.938
  • BIST100
    111134
Güncel

Sağlık Bakanı Koca'dan ''maske'' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

AA16 Haziran 2020 Salı 11:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:24
ABONE OL

Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.

Türk savunma sanayiinde müthiş gelişme! İlk kafile TSK'ya teslim edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.