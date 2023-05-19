İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8148
  • EURO
    21,4208
  • ALTIN
    1248.53
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü
Güncel

Sağlık Bakanı Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü

Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, kısa süre sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü
ABONE OL

Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurgulayan Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz." dedi.

Bunun üzerine vatandaş da Bakan Koca'ya "Biz istiyoruz ki her şey güzel olsun, 5-10 gün sonra olsun ama sağlıklı olsun. Biz sağlıklı olanı isteriz. Bak Tayyip'imiz nasıl istedi, 'Ben bunu yüzde 49'dan kabul etmiyorum, benimki yüzde 55 olsun' Biz de yüzde 55 etmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş da Bakan Koca'nın Hatay'da olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Koca, aynı vatandaşa hafta sonu hastane açılışı olacağını hatırlatarak, bunun devamının geleceğini ve şehir hastanesinin de yapılacağını kaydetti.

  • Sağlık Bakanı
  • Defne Devlet Hastanesi
  • Hatay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.