İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3499
  • EURO
    36,4819
  • ALTIN
    3022.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
Güncel

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği' ile acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
ABONE OL

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye aldıklarını belirtti.

DİJİTAL SİSTEMLER ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Canlı trafik verileriyle çalışan sistem sayesinde en yakın ve en uygun ambulans ekibinin, bilişim destekli bir sistem tarafından atanacağını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ambulans yönetmeliğimizi güncelleyerek acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Tüm ambulanslara entegre edeceğimiz mobil cihazlarla hastaların en yakın ve uygun sağlık tesisine sevki dijital sistemler üzerinden sağlanacak. Tüm ambulansları IP kamera sistemiyle anlık olarak takip edeceğiz. Özel ambulans hizmetlerinin açılma ve işletme usullerini düzenleyerek daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yılda en az üç kez denetim yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz."

Bakan Memişoğlu, "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği"yle acil sağlık hizmetlerini daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.