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Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Yenidoğan çetesine operasyon 5,5 ay önce yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik, 'Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1,5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Çeteye operasyon 5,5 ay önce yapıldı. Savcıyı tehdit görüntüsü ortaya çıkınca gündem oldu' dedi.

TRT Haber19 Ekim 2024 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Yenidoğan çetesine operasyon 5,5 ay önce yapıldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kemal Memişoğlu, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, onların ölümüne sebebiyet vermiş bir canii çeteden bahsediyoruz. Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi biz çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. Bunları, insanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz" dedi.

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İLK İHBAR 2023'TE

"Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar" diyen Memişoğlu, "Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1,5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık." açıklamasını yaptı.

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Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar" diyen Bakan Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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