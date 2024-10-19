Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kemal Memişoğlu, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, onların ölümüne sebebiyet vermiş bir canii çeteden bahsediyoruz. Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi biz çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. Bunları, insanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz" dedi.

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"Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar" diyen Memişoğlu, "Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1,5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık." açıklamasını yaptı.