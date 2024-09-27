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  • Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriyelilere hastane iddialarına yanıt: Söz konusu değil
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriyelilere hastane iddialarına yanıt: Söz konusu değil

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı' yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu belirterek, “Böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriyelilere hastane iddialarına yanıt: Söz konusu değil
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Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un açıklamalarına dayanarak sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz. Ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl evvel il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum. Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz" diye konuştu.

"NE DÜŞÜNCEYLE BUNU YAPTIKLARINI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Memişoğlu, "Özellikle sosyal medyada 5,6 sene evvel o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde, sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim" şeklinde konuştu.

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"İNSANLIĞA SAĞLIK ANLAMINDA HİZMET ETMEKLE MÜKELLEFİZ"

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'deki sağlık altyapısının ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördüğüne işaret eden Bakan Memişoğlu, "Biz insanlığa sağlık anlamında hizmet etmekle mükellefiz. Aynı zamanda kendi insanımızın da en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu ve bunu verdiğimizi belirtmek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar çok yaygın, ücretsiz ve altyapısı kuvvetli, insan gücü kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor" ifadelerini kullandı.

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2026 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Ziyaret ettiği Amasya Valiliği'nde görevine yeni başlayan Amasya Valisi Önder Bakan'a başarılar dileyen Memişoğlu, inşasına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi binasının 2026 yılının ilk aylarında hizmete açılmasının planlandığını da açıkladı. Ziyarette AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile diğer yetkililer de yer aldı.

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