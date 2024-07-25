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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına: Sizi Çam ve Sakura hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in bir televizyon kanalında verdiği röportajda 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına: Sizi Çam ve Sakura hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in tepki toplayan açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

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