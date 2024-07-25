Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in tepki toplayan açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."