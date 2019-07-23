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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak.Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları ne zaman, şartları neler? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'na bu yıl içerisinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı yapılacak. 29 bin 689 sağlık personeli alımının ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu personeli ya da memur olmak isteyen binlerce vatandaş personel alımındaki son dakika gelişmelerini anbean yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS’den geçmiş olmaları gerek. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları ne zaman, şartları neler? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için yakın zamanda ilan açılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nda 29 bin 689 sağlık personel alımı bu yıl içerisinde yapılacak.  29 bin 689 sağlık personeli alımının ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ve şartları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 

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SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! 
Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu bilgileri paylaştı; 
 
29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.
 
Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.
 
12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.
Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
 
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.
 
İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
 
Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.
 
Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."
 
Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden https://yhgm.saglik.gov.tr/ takip edilebileceğini ifade etti.
 
ŞARTLARI NELER?
Yeni personel alımına ilişkin şartlar henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.
 
18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 
- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
 
Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.
 
Hemşire
 
Ebe
 
Psikolog
 
Radyoloji Teknikerliği
 
Ortopedi
 
Tıbbi Laboratuvar
 
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)
 
Biyomedikal Mühendisleri
 
Diyaliz Teknikeri
 
Anestezi
 
Sosyal Hizmet Uzmanları
 
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 
Ağız ve Diş Sağlığı
 
Ameliyathane teknikeri
 
Ameliyathane Hizmetleri
 
Odyometri
 
Acil Tıp Teknisyenliği
 
Eczane hizmetleri
 
Sağlık yönetimi
 
İş protez teknikeri
 
Hemşire yardımcısı
 
Radyoterapi teknikeri
 
Çocuk gelişimi
 
Fizik Tedavi teknikeri
 
Adli Tıp Teknikeri
 
Odyolog
 
Ferfüzyonist
 
İş ve Uğraşı Terapisti
 
Diyetisyen
 
Fizyoterapist
 
Dil ve Konuşma Terapisti

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