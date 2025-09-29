İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5904
  • EURO
    48,7312
  • ALTIN
    5026.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi duyurdu... 18 bin personel alınacak
Güncel

Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi duyurdu... 18 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi29 Eylül 2025 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi duyurdu... 18 bin personel alınacak
ABONE OL
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.