Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 2. alımları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kapsamında; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 lisansiyer, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 tekniker olmak üzere toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900 sürekli işçi istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında ilk etapta 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 personel alımı kapsamında toplam 85 bin personel alımının 2. etabı için süreç başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının 2. etabı için 42 bin 500 kontenjan ayrılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. etap personel alımı için başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım başvurularıyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Personel alım süreciyle ilgili olarak bilgileri paylaşan Bakan Koca, açıklamasında "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



Sağlık Bakanlığı 2. alımları, ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz ile birlikte başlayacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla tercihler de başlayacak.

Yayımlanacak olan kılavuzda; Alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branş dağılımı da belirlenecek.