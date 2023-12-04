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Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

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