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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak! Ayrıntılar açıklandı...

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 04:23 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak! Ayrıntılar açıklandı...
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Resmi Gazete'de yayınlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

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