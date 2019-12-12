Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli personel alacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm başvuru yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzunu yayınladı. Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli personel alacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme gerçekleştirilecek. ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar haberimizde..
SAĞLIK BAKANLIĞI 8.845 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2019/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?
Hemşire
Ebe
Farklı branşlardan sağlık teknikeri
Psikolog
Fizyoterapist
Diyetisyen
Sosyal çalışmacı
Biyolog
Odyolog
Çocuk Gelişimci
İş ve uğraşı terapisti
Dil ve konuşma terapisti
Perfüzyonist
Sağlık fizikçisi
branşlarından alım yapılacaktır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.