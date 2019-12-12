Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre Sağlık Bakanlığı 8.845 sözleşmeli personel alacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme gerçekleştirilecek. ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar haberimizde..

SAĞLIK BAKANLIĞI 8.845 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?

Hemşire

Ebe

Farklı branşlardan sağlık teknikeri

Psikolog

Fizyoterapist

Diyetisyen

Sosyal çalışmacı

Biyolog

Odyolog

Çocuk Gelişimci

İş ve uğraşı terapisti

Dil ve konuşma terapisti

Perfüzyonist

Sağlık fizikçisi

branşlarından alım yapılacaktır.