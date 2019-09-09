Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip, 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere 9 bin 576 kadroya yerleştirme işlemi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları tercih başvuruları 2 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Sağlık Bakanlığı atama kuraları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı doktor atamaları kurası 11 Eylül 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ise (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını ifade etti. Koca, açıklamasında şunları söyledi:

"Yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."