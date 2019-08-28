Sağlık Bakanlığı atama sonuçları tıkla öğren: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları erişime açıldı!

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları tıkla öğren sayfası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları erişime açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı atama sonuçları az önce ÖSYM'den yapılan duyuru ile erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama sayfası sizlerle...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YERLEŞTİRME BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Toplam 141 bin 835 kişinin tercih yaptığını açıklayan ÖSYM, ortaöğretim alanında 35 bin 260, ön lisans alanında 54 bin 370, lisans alanında ise 52 bin 205 kişinin tercih yaptığını duyurdu. Tercihler kapsamında 12 bin kişinin yerleştiğini duyuran ÖSYM, dağılımı ise ortaöğretim 2 bin 243, ön lisans için 2 bin 592, lisans için ise 7 bin 165 olarak açıkladı.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.