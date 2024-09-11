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Sağlık Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığı iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığı iddialarına ilişkin açıklama
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Müdürlükten yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin M çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşıldığı belirtildi.

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Kişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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