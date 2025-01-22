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Otel faciasında yeni gelişme: Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Sağlık Bakanlığı: Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibarıyla 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir

22 Ocak 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Otel faciasında yeni gelişme: Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı: Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibarıyla 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir

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