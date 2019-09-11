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Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası çekiliyor! 88. DHY kurası sonuç sayfası

Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası çekiliyor. 88. DHY kurası sonuç sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları tercih başvuruları 2 Eylül 2019 tarihinde sona yapılmıştı. Bugün ise doktor atamaları için kuralar çekilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip, 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere 9 bin 576 kadroya yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı doktor atama kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası çekiliyor. 88. DHY kurası sonuç sayfası da tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan doktor atama başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Başvuru yapan adaylar heyecanla kura sonuçlarını bekliyorlar. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

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SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI ÇEKİLİYOR! 
Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası bugün saat 09:00 'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılacaktır.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI  DOKTOR ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI  DOKTOR ATAMA İLANI 
DİKKAT:  88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı),  İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlıkça atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.
 

 
 
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
 

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