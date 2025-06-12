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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi
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Sağlık Bakanlığının sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

VALİLİK: "OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ TAHKİKATA BAŞLANILMIŞTIR"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün tarihinde saat 18.15 civarında, Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık Botu'nda kaza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kazada 1 teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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