Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturmasında 11 gözaltı

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 mağdurun bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemesi sonucunda, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktorun da bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.