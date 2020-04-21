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Bakan Koca güncel verileri açıkladı ve uyardı: Ümitsiz olma, rehavete kapılma

Bakanlık son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 19:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 19:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 119 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 259 oldu. Bugün toplam 39 bin 429 test yapılırken, 4 bin 611 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 95 bin 591 oldu. Bugünkü bin 488 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 14 bin 918’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 6, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 865 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon” ifadelerine yer verdi.

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