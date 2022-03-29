Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı için başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. KPSS ile yapılan Personel alımlarının sonuçlanmasıyla birlikte gözler Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2022 kura tarihine çevrildi. Buna göre Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürekli işçi alımı yapılacağı kura tarihi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı; temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştirecek. Yapılacak kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2022 sonuçları açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2022 KURA TARİHİ

Noter huzurunda gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara 'da 06.04.2022 tarihinde (09:00 - 18:00) saatleri arasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre kura çeliminin yapıldığı tarihi izleyen günlerde açıklanması bekleniyor.