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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İşte İŞKUR sürekli işçi alımında kura sonuçlarının açıklandığı iller

Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan Sağlık Bakanlığı İŞKUR 14 bin işçi alımı için bekleyiş sona erdi. 737 bin 489 kişinin başvurduğu Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarında bazı illerin sonuçları belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte İŞKUR sürekli işçi alımında kura sonuçlarının açıklandığı iller ve işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı!

09 Nisan 2020 Perşembe  10:29 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:29
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişinde; Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Diğer illerin sonuçları ise bugün akşam saat 20.00'da yapılacak kura ile belli olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sonrası farklı kadrolardan başvurularını tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

4 farklı meslek kolundan toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkılarıyla kura çekilişinin ilk etap tamamlandı. Toplam 14 bin kişinin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura sonuçları, saat 20.00 itibariyle online sistem üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Kimlik bilgileri ile kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında yapılacak olan atamalarda yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşecek. Kura, yarın da geriye kalan iller için devam edecek. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek.

Kura çekilişinin yapılacağı saat ve açıklanan iller aşağıdaki gibidir.

08 Nisan 2020 Çarşamba:

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 Perşembe:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

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