Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasında son durum! 11 Nisan Türkiye koronavirüs haritası vaka sayısında son durum

12 Nisan 2020 Pazar 12:20 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:20

Koronavirüs Türkiye tablosu, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, son 24 saatte ait verileri bu akşam resmi Twitter sayfasından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında Türkiye'nin koronavirüs tedavi sürecinden de bahsetti. Peki, 11 Nisan 2020 koronavirüs son durum nedir? İşte il il ve Türkiye koronavirüs haritası ile 11 Nisan koronavirüs Türkiye'deki vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika koronavirüs (Covid-19) vakaları güncelleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs tablosunu artık internet sitesinden de duyuracaklarını söyledi. Koronavirüs'ün Türkiye'deki yayılma hızı ne durumda?

Türkiye'de koronavirüs son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklandı. Geçtiğimiz günlerde aktif hale gelen Türkiye Covid-19 tablosu ile son veriler paylaşıldı. İşte Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum ve son dakika haberleri

TÜRKİYE'DE GÜNCEL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.saglik.gov.tr/ adresinden güncel veriler akşam saatlerinde paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 52 bin 167 oldu. Toplamda bin 101 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 626, entübe edilmiş hasta sayısı bin 21 oldu. 2 bin 965 hasta da iyileşti.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI 11 NİSAN

11 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca " Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" dedi.

KORONAVİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'DEKİ 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Coronavirüs tedbirleri kapsamında, dün gece yarısı itibari ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı pazar gece yarısı saat 24.00'da sona erecek.