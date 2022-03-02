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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:08
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 268 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,95 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 801 bin 884 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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