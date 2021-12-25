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Sağlık Bakanlığı küçük Asiye için devreye girdi!

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye soktuğu helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 01:27 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 01:38
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Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Adulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

- OLAY

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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